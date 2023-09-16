«Валенсия» разгромила «Атлетико» в матче 5-го тура испанской Примеры

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и мадридским «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Валенсия» одержала разгромную победу над «Атлетико» со счётом 3:0.
В самом начале встречи, на пятой минуте Уго Дуро открыл счёт в матче, выведя «Валенсию» вперёд.
Уго Дуро вывел «Валенсию вперёд в матче с „Атлетико“.
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На 34-й минуте Уго Дуро смог вновь поразить ворота гостей, оформив дубль и удвоив преимущество «Валенсии в матче.
Уго Дуро удвоил преимущество «Валенсии».
Во втором тайме, на 54-й минуте Хави Герра забил очередной гол «Валенсии» в матче, сделав счёт разгромным.
Хави Герра сделал счёт разгромным.
Матч так и закончился — 3:0, разгромная победа «Валенсии».
После результата данного матча «Атлетико» занимает седьмое место в таблице испанского чемпионата с семью очками после четырёх игр. «Валенсия» расположилась на пятой строчке, набрав девять очков.
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