«Валенсия» разгромила «Атлетико» в матче 5-го тура испанской Примеры

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и мадридским «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Валенсия» одержала разгромную победу над «Атлетико» со счётом 3:0.

В самом начале встречи, на пятой минуте Уго Дуро открыл счёт в матче, выведя «Валенсию» вперёд.

Уго Дуро вывел «Валенсию вперёд в матче с „Атлетико“.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

На 34-й минуте Уго Дуро смог вновь поразить ворота гостей, оформив дубль и удвоив преимущество «Валенсии в матче.

Уго Дуро удвоил преимущество «Валенсии».

Во втором тайме, на 54-й минуте Хави Герра забил очередной гол «Валенсии» в матче, сделав счёт разгромным.

Хави Герра сделал счёт разгромным.

Матч так и закончился — 3:0, разгромная победа «Валенсии».

После результата данного матча «Атлетико» занимает седьмое место в таблице испанского чемпионата с семью очками после четырёх игр. «Валенсия» расположилась на пятой строчке, набрав девять очков.