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Агент Сафонов: срыв трансфера Велингтона — прокол ЦСКА

Агент Сафонов: срыв трансфера Велингтона — прокол ЦСКА
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал срыв перехода в ЦСКА бразильского защитника Велингтона.

«Такие трансферы не надо откладывать на последний день. Лучше заранее смотреть игрока, всё подготовить. Срыв трансфера Велингтона — прокол клуба, на мой взгляд. Слишком затянули? Обычно, когда клубам надо усилить какую-то позицию, берут два-три варианта обычно. А тут ЦСКА сделал на игрока ставку, тот не прошёл по каким-то причинам — медосмотр или по деньгам не договорились, это только клуб знает — и ЦСКА остался без игрока. Хотя им нужно было усилить левый фланг. Теперь можно взять на эту позицию только свободного агента? Не думаю, что ЦСКА кого-то возьмёт. Надо ждать, когда в конце января откроется зимнее окно, и тогда уже решать вопрос с покупками», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался из-за того, что игрок провалил медосмотр. В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провёл пять матчей и не отметился результативными действиями.

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