Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: «Ростову» не хватило спокойствия. Стали терять мяч, дубасить его по трибунам

Карпин: «Ростову» не хватило спокойствия. Стали терять мяч, дубасить его по трибунам
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, чего не хватило его команде для победы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:2).

«Только спокойствия не хватило. Всё было под контролем. Но в концовке боязнь проиграть. Опять стали терять мяч, дубасить его куда-то по трибунам. Это связано именно с нервозностью, думаю», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ростовчане вели в счёте с преимуществом в два мяча до 87-й минуты.

На данный момент «Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Калининградская команда имеет в своём активе четыре очка после восьми встреч. «Ростов» располагается на 11-й позиции с восемью очками в активе. В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.

Материалы по теме
Тренер «Балтики» Игнашевич: первый тайм остался за «Ростовом», но во втором мы были лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android