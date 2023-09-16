Карпин: «Ростову» не хватило спокойствия. Стали терять мяч, дубасить его по трибунам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, чего не хватило его команде для победы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:2).

«Только спокойствия не хватило. Всё было под контролем. Но в концовке боязнь проиграть. Опять стали терять мяч, дубасить его куда-то по трибунам. Это связано именно с нервозностью, думаю», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ростовчане вели в счёте с преимуществом в два мяча до 87-й минуты.

На данный момент «Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Калининградская команда имеет в своём активе четыре очка после восьми встреч. «Ростов» располагается на 11-й позиции с восемью очками в активе. В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.