Шалимов: гол «Спартака» в концовке матча с «Сочи» — нелогичный

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Моментов у «Спартака» было достаточно, но забили нелогично. Медина не реализовал свой момент. «Сочи» устраивал результат, но я совсем не понял хода Хохлова сделать пять замен за 20 минут до конца матча. Можно было придержать одного игрока. За 26 минут до конца у тебя нет ни одной замены. Сложно это объяснить. Может, это и ключевой момент, почему они пропустили мяч», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.