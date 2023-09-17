Игорь Шалимов раскритиковал Абаскаля за ситуацию с травмой игрока «Спартака» Литвинова

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию с травмой защитника «Спартака» Руслана Литвинова, сыгравшего за сборную России, а также раскритиковал действия тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«У Абаскаля сейчас большие полномочия, пусть тогда сам разговаривает. Если у тебя нет чёткой информации на этот счёт, зачем ты её поднимаешь? Тем более после игры нужно было поднимать тревогу, когда ты увидел, что Литвинов отыграл, потому что он возвращается. Нужно было выяснить, говорили ли, что у Литвинова есть проблемы, общались ли с медицинским штабом сборной. На этом должно всё заканчиваться. Зачем он вообще выносит?» — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, Руслан Литвинов не смог принять участия в матче РПЛ с «Сочи» из-за травмы, сыграв перед этим все 90 минут в игре за национальную команду. Красно-белые тем не менее смогли одержать минимальную победу со счётом 1:0.