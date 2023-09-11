Роналдиньо грозит возвращение в тюрьму. Великого футболиста снова подставил родной брат

В очередной раз у легенды проблемы с законом из-за родственника, занимающегося его финансами и продвижением.

5 и 7 сентября в Израиле состоялись два товарищеских матча с участием легенд «Барселоны». Сначала команда, ведомая Роналдиньо и Ривалдо, обыграла ветеранов «Маккаби» (Тель-Авив) — 5:3, а затем размазала со счётом 5:1 заслуженных мастеров из другого «Маккаби» — из Хайфы. В первой игре Роналдиньо блистал даже со стремительно увеличивающимся животиком, отдав гениальный ассист на Савиолу, а во втором отличился с пенальти.

В обоих матчах бразилец веселился с фирменной улыбкой, но всего за несколько дней до поездки в Израиль он пребывал в совершенно противоположном настроении, когда давал показания в Сенате бразильской столицы. Прокуратура Бразилиа обвинила обладателя «Золотого мяча» — 2005 в организации финансовой пирамиды, за что по местным законам грозит тюремный срок от трёх до пяти лет. В 2020 году Роналдиньо уже провёл несколько месяцев в парагвайской тюрьме за подделку паспорта, и возвращаться за решётку он явно не хочет. Но почему тогда его имя снова связано с махинациями?

Криптовалютная компания 18K Ronaldinho обещала клиентам доход до 400% в месяц

В Сенат Роналдиньо вызвали ещё в середине августа, но тогда он сослался на то, что рейс из Рио в Бразилиа отменили из-за плохой погоды. Через две недели экс-футболист снова не явился на заседание: в тот момент он находился в Кыргызстане на открытии филиала академии «Барселоны». Сотрудники федеральной полиции, нагрянувшие в дом легенды для изъятия паспорта, не знали о командировке Ронни, поэтому оставили в дверях повестку в суд с требованием сдать документ.

Роналдиньо даёт показания в Сенате Фото: Frederico Brasil/IMAGO/ТАСС

Осознав, что петлять дальше нет смысла, 31 августа чемпион мира всё же прибыл в Сенат для дачи показаний. Футболиста сопровождали брат Роберто и адвокат. Когда Роналдиньо предоставили слово, он очень нервничал и отвечал на вопросы исключительно посредством написанного заранее на бумаге текста. Сложилось впечатление, что у гения мяча есть проблемы с техникой чтения — он водил пальцем по строкам и произносил написанное по слогам. После этого ещё больше верится в знаменитую историю о мексиканском периоде карьеры. Тогда Роналдиньо признался сотруднику «Керетаро», что не умеет пользоваться банкоматом. В 35 лет!

Роналдиньо обвиняют в причастности к мошенничеству с инвестициями в криптовалюте посредством компании 18K Ronaldinho. Эта организация занималась торговлей криптовалютами и арбитражем, обещая своим клиентам доход до 400% в месяц. Такие цифры — явный показатель финансовой пирамиды, что было официально признано Министерством юстиции.

Помимо доходов от вложенной суммы, 18K Ronaldinho также обещала бонусы за привлечение новых клиентов — минимальный депозит составлял $ 30. «Высокий авторитет и популярность Роналдиньо побудили тысячи людей вкладывать средства в мошеннические схемы, что принесло им убытки», — заявил обвинитель.

Это вовсе не единственное обвинение в адрес Роналдиньо — прокуратура вменяет футболисту помощь в раскрутке международного брокера LBLV в качестве амбассадора. Зарегистрированный на Сейшелах (а это первый признак мутной схемы) брокер хвастал базой в более чем 100 тысяч клиентов, прикреплял к каждому новому инвестору персонального консультанта и раскручивал его по полной. Забрать даже депозит не представлялось возможным. В Бразилии эта афера запрещена ещё с 2019 года, что не помешало Роналдиньо активно рекламировать брокера.

Роналдиньо уверяет, что его подставили. На одну из компаний он подал в суд

В своих показаниях перед парламентариями Роналдиньо уверял в непричастности к 18K Ronaldinho. «В 2016 году я подписал с североамериканской компанией 18K Watches Corporation контракт на временное использование своих имиджевых прав для создания линейки часов, продаваемых в нескольких странах, под брендом 18K Ronaldinho, — защищался Диньо. — Коммерческое соглашение включало лицензию на право использования моего изображения, имени, подписи, прозвища и голоса. Однако я не знал, что на базе этого была создана ещё одна компания — 18K Ronaldinho Comércio, которая и занималась продвижением незаконной криптовалютной платформы».

Реклама 18K Ronaldinho с участием Роналдиньо Фото: Официальный постер

Футболист уверяет, что его имиджевыми правами воспользовались незаконно и в контексте преступления он тоже жертва. Роналдиньо заверил парламентариев, что расторг контракт с 18K Ronaldinho в октябре 2019-го, как только брат Роберто предупредил его о предполагаемом неправомерном использовании имиджевых прав. Экс-полузащитник «Барселоны» гарантировал, что действия, предусмотренные контрактом, не были выполнены, и поэтому он не подавал никаких судебных исков против владельцев 18K Ronaldinho.

«Они использовали продажу часов как красивую вывеску, а в это время занимались мошеннической деятельностью. В похожей ситуации оказались другие известные личности, а также клуб «Фламенго», — отметил брат Роналдиньо.

Роналдиньо ответил и на обвинения в сотрудничестве с брокерской компанией. «Я никогда напрямую не вёл переговоры с LBLV. Несколько лет назад я подписал контракт с израильской компанией по управлению социальными сетями — Tailor Media, которая продвигала мой образ в интернете. Tailor Media посчитала целесообразным использование моего образа в рекламе LBLV, на что я не давал разрешения», — подчеркнул футболист. В 2021 году он подал в суд на Tailor Media.

Роналдиньо в рекламе брокера LBLV Фото: lblv.com

Обвинитель, депутат Сената Рикардо Силва, опроверг версию Роналдиньо и заявил, что в его распоряжении есть убедительные доказательства, что футболист не прекратил запрещённую деятельность даже после нарушения закона. В ответ на эти обвинения адвокат рекомендовал Ронни сохранить молчание «в виду неосведомлённости о некоторых ситуациях».

Из-за брата Роналдиньо уже отсидел в тюрьме пять месяцев

Расследование прямой причастности футболиста к преступлениям продолжится, и Ронни наверняка ещё не раз придётся давать показания. Самое печальное для него в этих историях — что он наступил на старые грабли. Пока гений отрывается на футбольных полях, его финансами и продвижением продолжает распоряжаться нерадивый брат. Роберто столько раз подставлял Роналдиньо по части незаконных бизнес-проектов, что футболисту давно пора отстранить его от дел и нанять толкового менеджера.

В 2012-м Роберто получил условный срок на пять лет за сокрытие от Центрального банка Бразилии денежных переводов из Италии на сумму в $ 850 тыс. в 2003 и 2004 годах. Штраф за махинации составил 45 минимальных бразильских зарплат, которые за брата выплатил Роналдиньо. Ещё на $ 500 тыс. Ронни пришлось раскошелиться, когда брат убедил его незаконно вырубить лес на окраине Порту-Алегри для строительства футбольной академии.

В 2013-м братья снова имели проблемы с законом, когда Роналдиньо пренебрёг запретом на строительство рыболовецкого причала и фабрики по переработке тростника рядом с озером Гуаиба в Порту-Алегри. Это озеро считается заповедником, поэтому совсем скоро к горе-предпринимателям нагрянули полицейские.

Роналдиньо с братом Роберто после ареста в одном из аэропортов Парагвая Фото: Jorge Saenz/AP/ТАСС

Штраф за это преступление составил $ 200 тыс., но Роберто несколько лет увиливал от его уплаты. В результате к сентябрю 2019-го «накапало» уже $ 1,5 млн. За это власти конфисковали у братьев загранпаспорта, запретили покидать Бразилию и наложили арест на 52 объекта недвижимости, принадлежащих победителю Лиги чемпионов — 2005/2006. Именно тогда Роналдиньо по совету брата решился сделать поддельный парагвайский паспорт, за что на пять месяцев загремел в тюрьму. И вот теперь эта история с мошенничеством с помощью криптовалюты и брокера. Если ничего не изменится, то очередной тюремный срок для Роналдиньо — всего лишь дело времени.