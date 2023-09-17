Полузащитник «Ростова» Уткин назвал причины упущенной победы команды в матче с «Балтикой»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин высказался об упущенной победе команды в матче восьмого тура чемпионата России с «Балтикой» (2:2).

«Сложно комментировать. Не хватило какого‑то опыта команде. Со счёта 0:2 к 80‑й минуте обычно не отыгрываются. Нужно было где‑то сыграть понадежнее, больше акцента уделить обороне и добиться победы.

Мог ещё помочь команде. Нужно разбираться, почему пропустили. Такие ошибки допустили. Нельзя упускать такую игру», — сказал Уткин в эфире «Матч ТВ».

К 85-й минуте «Ростов» вёл со счётом 2:0. Однако, команда пропустила на 86-й и 91-й минуте и упустил победу.

На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. «Балтика», в свою очередь, находится на предпоследнем месте.