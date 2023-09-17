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«Рома» предложит Дибале новый контракт с повышением зарплаты

«Рома» предложит Дибале новый контракт с повышением зарплаты
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала получит от клуба предложение о новом контракте, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, клуб уже запланировал встречу с агентом футболиста в октябре во время международной паузы. Римляне готовы предложить ему 6 млн евро в год с бонусом 1 млн – сейчас он получает 4 млн плюс бонусы.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Также сообщается, из нового соглашения исчезнет пункт, позволяющий Дибале перейти в команду за пределами Италии за 12 миллионов евро или за 20 млн в команду Серии А.

29-летний Дибала выступает за «Рому» с 2022 года, когда перешёл в команду в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. За римлян в 38 матчах минувшего сезона аргентинский нападающий забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.

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