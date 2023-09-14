Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарет Бэйл – о Беллингеме: У Джуда нет потолка

Гарет Бэйл – о Беллингеме: У Джуда нет потолка
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вингер «Реал Мадрида» Гарет Бэйл высказался об игре полузащитника Джуда Беллингема в футболке сливочных.

«Он отлично начал в «Реале». Он забивает голы, а это очень важно. Особенно в таком клубе, как «Реал». Хорошо начать в «Мадриде» очень важно. У Джуда нет потолка, если он продолжит усердно трудиться и играть так, как он играет», — сказал Бэйл в интервью с поля для гольфа», — приводит слова Бэйла в интервью с поля для гольфа.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфер составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Беллингема в € 120 млн.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник уже сыграл 4 матча, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

В прошлом сезоне за «Боруссию» Беллингем сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 ячей и отдал 7 голевых передач.

Материалы по теме
Что за монстра купил «Реал»? Беллингем спас Анчелотти на 90+5-й минуте!
Что за монстра купил «Реал»? Беллингем спас Анчелотти на 90+5-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android