Гарет Бэйл – о Беллингеме: У Джуда нет потолка

Бывший вингер «Реал Мадрида» Гарет Бэйл высказался об игре полузащитника Джуда Беллингема в футболке сливочных.
«Он отлично начал в «Реале». Он забивает голы, а это очень важно. Особенно в таком клубе, как «Реал». Хорошо начать в «Мадриде» очень важно. У Джуда нет потолка, если он продолжит усердно трудиться и играть так, как он играет», — сказал Бэйл в интервью с поля для гольфа», — приводит слова Бэйла в интервью с поля для гольфа.
Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфер составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Беллингема в € 120 млн.
В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник уже сыграл 4 матча, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.
В прошлом сезоне за «Боруссию» Беллингем сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 ячей и отдал 7 голевых передач.
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