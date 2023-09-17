BILD: немецкий футбольный союз ждет решения Нагельсманна по работе в сборной

У немецкого футбольного союза (DFB) сложилось впечатление, что Юлиан Нагельсманн все еще разрывается между согласием и отказом от работы в сборной Германии, сообщает «Bild».
Бывший главный тренер «Баварии» осознает, что управлять сборной на крупном турнире дома — это, вероятно, шанс, который выпадает раз в жизни. План DFB состоит в том, чтобы дать Нагельсманну контракт до чемпионата мира — 2026. Если он в конечном итоге отклонит предложение, альтернативой ему станут Луи ван Гал, Оливер Гласнер и Стефан Кунц.
Нагельсманна возглавил мюнхенскую «Баварию» в июле 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Германии с 77 очками (2021/2022), а также дважды выиграла Суперкубок Германии (2021/2022, 2022/2023). В Луге Чемпионов «Бавария» вышла из группы с первого места (16 очков) и дошла до стадии 1/4 финала, где проиграла «Вильярреалу» 1:2 по сумме двух встреч.
Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля. Турнир примут 10 стадионов и 10 городов.
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