Игрок «Атланты» Шанде Силва об отсутствии Месси: нам по барабану, мы переживаем за себя

Португальский футболист Шанде Силва высказался об отсутствии на поле Лионеля Месси в матче «Атланты Юнайтед» против команды «Интер Майами» в МЛС. Команда аргентинца проиграла футболистам из Атланты со счётом 2:5 и прервала четырёхматчевую серию без поражений (три победы и ничья). Как сообщалось ранее, Месси получил небольшое повреждение и не попал в заявку на матч по этой причине.

«Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя. Мы хотим быть в плей-офф», – цитирует Шанде Силву официальный сайт MLS. После этой победы «Атланта» занимает в таблице Восточной конференции 6-е место. «Интер Майами» располагается на предпоследней 14-й строчке.

Лионель Месси провёл за команду из Майами 11 матчей, и забил в них 11 голов.