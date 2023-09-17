Александр Точилин — новый главный тренер ФК «Сочи»

Александр Точилин назначен главным тренером футбольного клуба «Сочи», об этом сообщается на сайте команды. Точилин уже был у руля сочинской команды в сезонах-2018/19 и 2019/20, в последнее время специалист работал помощником в тренерском штабе Дмитрия Хохлова.

Ранее 17 сентября стало известно об отставке Дмитрия Хохлова. 16 сентября коллектив под его началом потерпел поражение от московского «Спартака». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу москвичей. Победный гол в концовке забил Срджан Бабич. Хохлов возглавлял команду с апреля 2023 года.

Напомним, после восьми туров футбольный клуб «Сочи» набрал шесть очков и занимает 12‑е место в таблице РПЛ. В активе команды две победы и шесть поражений в этом сезоне.