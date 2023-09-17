«Монако» сыграл вничью с «Лорьяном». У Головина гол и передача

В матче 5-го тура французской Лиги 1 футбольный клуб «Монако» в гостях сыграл вничью с «Лорьяном» со счётом 2:2.

На счету Александра Головина гол и голевая передача. На 17-й минуте российский полузащитник забил первый мяч своей команды в этой встрече с передачи Юссуфа Фофана, сравняв счёт. На 69-й минуте передача Головина на Фоларина Балогуна завершилась забитым мячом. «Лорьян» забил первый и последний мячи в этой игре. На второй минуте счёт открыл Айегун Тосин. А в компенсированное время второго тайма счёт сравнял Ромен Февр.

Это второй гол Александра Головина в этом сезоне чемпионата Франции подряд. Напомним, ранее Головин отличился в матче 4-го тура с «Лансом». Тогда монегаски разгромили своих соперников со счётом 3:0.