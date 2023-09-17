«Монако» сыграл вничью с «Лорьяном». У Головина гол и передача
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В матче 5-го тура французской Лиги 1 футбольный клуб «Монако» в гостях сыграл вничью с «Лорьяном» со счётом 2:2.
На счету Александра Головина гол и голевая передача. На 17-й минуте российский полузащитник забил первый мяч своей команды в этой встрече с передачи Юссуфа Фофана, сравняв счёт. На 69-й минуте передача Головина на Фоларина Балогуна завершилась забитым мячом. «Лорьян» забил первый и последний мячи в этой игре. На второй минуте счёт открыл Айегун Тосин. А в компенсированное время второго тайма счёт сравнял Ромен Февр.
Это второй гол Александра Головина в этом сезоне чемпионата Франции подряд. Напомним, ранее Головин отличился в матче 4-го тура с «Лансом». Тогда монегаски разгромили своих соперников со счётом 3:0.
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