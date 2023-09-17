Головин впервые в официальной игре сыграл с капитанской повязкой за «Монако»

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1 между «Лорьяном» и «Монако». Встреча прошла на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Матч закончился вничью — 2:2.
По итогам встречи российский полузащитник Александр Головин записал на свой счёт забитый мяч и результативную передачу. Помимо этого, он впервые сыграл с капитанской повязкой за «Монако». Головин получил эту повязку, когда нападающий клуба Виссам Бен-Йеддер покинул поле на 66-й минуте, передав капитанство россиянину. Как раз спустя три минуты Головин ассистировал забившему гол Фоларину Балогуну.
Надо отметить, что после победы над «Лорьяном» монегаски возглавили турнирную таблицу Лиги 1, набрав 11 очков в пяти встречах.
- 17 сентября 2023
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