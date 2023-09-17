Каряка: у «Спартака» точно есть проблемы. Сложно сказать, почему у команды не ладится игра

Бывший футболист сборной России Андрей Каряка оценил игру московского «Спартака» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, а также отметил трансферную компанию красно-белых.

«Всё меняется очень быстро. Перед началом чемпионата «Спартак» был одним из претендентов в борьбе за чемпионство, в первых турах поддержал этот статус, а теперь мы говорим о неудачах команды. Проблемы у клуба точно есть. Сложно сказать, почему у команды не ладится игра. Трансферная кампания была неплохой. Будет интересно посмотреть на состояние команды после паузы на матчи сборных», — приводит слова Каряки «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после матча 8-го тура чемпионата с «Сочи», проходившего 16 сентября, «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате.