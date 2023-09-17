Каряка: у «Спартака» точно есть проблемы. Сложно сказать, почему у команды не ладится игра

Бывший футболист сборной России Андрей Каряка оценил игру московского «Спартака» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, а также отметил трансферную компанию красно-белых.
«Всё меняется очень быстро. Перед началом чемпионата «Спартак» был одним из претендентов в борьбе за чемпионство, в первых турах поддержал этот статус, а теперь мы говорим о неудачах команды. Проблемы у клуба точно есть. Сложно сказать, почему у команды не ладится игра. Трансферная кампания была неплохой. Будет интересно посмотреть на состояние команды после паузы на матчи сборных», — приводит слова Каряки «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, после матча 8-го тура чемпионата с «Сочи», проходившего 16 сентября, «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате.
- 17 сентября 2023
-
18:25
-
18:23
-
18:23
-
18:14
-
18:02
-
17:59
-
17:58
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:31
-
17:21
-
17:21
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:59
-
16:43
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:56
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:04