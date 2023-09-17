«Лион» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Групама» в Лионе состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и «Гавр». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Бенау Бастьеном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались в рамках высшего дивизиона Франции в сезоне-2008/2009. Лионский «Олимпик» дважды обыграл «Гавр» — 1:0 на выезде и 3:1 дома. В обеих встречах в составе «ткачей» было удаление.

По итогам четырёх туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Лион» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги 1 с одним очком в активе. «Гавр» расположился на 12-й строчке таблицы, команда набрала пять очков в четырёх играх.