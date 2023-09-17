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Сильянов: не знаю, что происходит с «Локомотивом» и почему такая слабая реализация

Сильянов: не знаю, что происходит с «Локомотивом» и почему такая слабая реализация
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал поражение в матче с «Оренбургом».

«Атмосфера в команде хорошая. Может, местами где-то не везёт. Первый тайм провели плохо, во втором могли забить. Не знаю, что происходит.

Некому забивать? Почему? Есть. Не знаю, почему такая слабая реализация. Я же не нападающий», — передает слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

напомним, сегодня, 17 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0. Благодаря этой победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.

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