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«Мне что, надо отчитываться?» Дзюба отказался говорить, почему порвал футболку в матче

«Мне что, надо отчитываться?» Дзюба отказался говорить, почему порвал футболку в матче
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35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба отказался рассказывать, почему он порвал на себе футболку в прошедшем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Мне что, надо отчитываться?» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков в одном из игровых эпизодов порвал футболку форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе. Дзюба в эмоциональном порыве дорвал футболку на себе. Нападающему пришлось на время покинуть поле, чтобы заменить испорченный элемент формы.

При этом Дзюба на повышенных тонах переговорил с главным арбитром встречи Артуром Фёдоровым. Позже в трансляцию попала фраза Фёдорова, который во время другого игрового эпизода попросил игрока «Оренбурга» не трогать Дзюбу: «Не трогай Дзюбу! У него нет второй футболки». По итогу матча «Оренбург» одержал уверенную победу над «Локомотивом» со счётом 2:0.

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