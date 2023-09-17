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Два года назад Зидан советовал «Реалу» приобрести Жереми Доку

Два года назад Зидан советовал «Реалу» приобрести Жереми Доку
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У мадридского «Реала» была возможность приобрести бельгийского форварда Жереми Доку два года назад. Экс-тренер «сливочных» Зинедин Зидан советовал бывшему клубу обратить внимание на талантливого игрока «Ренна», но переговоры не увенчались успехом, сообщает Defensa Central.

Зидан, покинув пост тренера, сохранил хорошие отношения с председателем совета директоров «Реала» Флорентино Пересом и регулярно советует клубу игроков, проявивших себя во Франции. В частности, пару лет назад он настоятельно рекомендовал «сливочным» приобрести на тот момент игрока «Ренна» Жереми Доку.

В «Реале» прислушались к этому совету и сделали запрос по трансферу бельгийского вингера. Однако переговоры провалились на начальной стадии, поскольку сумма, запрошенная французским клубом, не устроила «Реал». Проявив излишнюю осторожность, «сливочные» лишили себя возможности усилить состав качественным нападающим.

Напомним, в конце августа Доку перешёл в «Манчестер Сити». По информации СМИ, «горожане» заплатили «Ренну» за 21-летнего футболиста € 60 млн. Игрок сборной Бельгии успел провести два матча в чемпионате Англии и забил один гол.

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