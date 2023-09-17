«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: Вальверде сравнял счёт в матче

Сегодня, 17 сентября, проходит матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом начале встречи, на пятой минуте, полузащитник гостей Андер Барренечеа открыл счёт в матче, выведя «Реал Сосьедад» вперёд — 1:0. В самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Федерико Вальверде сравнял счёт в матче — 1:1.

Вальверде сравнял счёт в матче.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании мадридский «Реал» ни разу не победил «Реал Сосьедад». В 19-м туре команды сыграли вничью со счётом 0:0, а матч второго круга завершился победой «Реала Сосьедад» со счётом 2:0.

После четырёх туров «сливочные» набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. В свою очередь, «Реал Сосьедад» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и располагается на 10-й строчке.