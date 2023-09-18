Чеферин: финал Лиги чемпионов в Эр-Рияде? Не вижу ни малейшего шанса

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможности проведении финала Лиги чемпионов в Саудовской Аравии.

«Получал ли предложения от стран Персидского залива? Никаких предложений и приглашений. Упоминается, что Саудовская Аравия очень хотела бы провести финал Лиги чемпионов или чтобы их клубы вообще играли в Лиге чемпионов, но это всегда приходит ко мне через каких-то посредников. Лично мне никто ничего не предлагал. Иногда я читаю в очень «авторитетных» СМИ, что мы уже обсуждаем это, что является полной чушью. Лига чемпионов будет проводиться в Европе, и в ней примут участие команды из стран-членов УЕФА. О других вариантах не было ни слова.

Может ли финал Лиги чемпионов пройти в Эр-Рияде? Пока не вижу ни малейшего шанса. Однажды в интервью в Нью-Йорке журналист спросил меня, допускаю ли я возможность того, что в ближайшие 20 лет финал пройдёт в их городе. Я ответил, что, конечно, допускаю такую возможность. Но я бы сказал то же самое, если бы индонезийский журналист спросил меня о возможности проведения финала в Джакарте. На следующий день я читал краткие обзоры интервью и заголовки в европейских СМИ о том, что финал Лиги чемпионов 2026 года пройдёт в Нью-Йорке. Поэтому я в этот раз отвечаю, что не допускаю такой возможности, но вы знаете, что за 20 лет многое может произойти. Конечно, через 20 лет я не буду на этой должности», — приводит слова Чеферина N1info.