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«Придётся в цейтноте всё вписывать». Рахимов оценил трансферную кампанию «Рубина» летом

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о летней трансферной кампании казанского клуба.

«В клубе тоже хотели и искали возможности усилиться. Получилось поздно, но ничего не поделаешь. Придётся в цейтноте всё это вписывать», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.

14 сентября «Рубин» объявил о подписании сербского защитника Уроша Дрезгича, аргентинского полузащитника Валентина Вады, российского голкипера Егора Шамова, а также сербских полузащитников Николы Чумича и Лазара Ранджеловича.

«Рубин» располагается 13-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, в активе подопечных Рашида Рахимова шесть очков в восьми матчах. Следующую встречу казанская команда проведёт на выезде с «Ростовом» в рамках FONBET Кубка России.