Шесть новичков к игре с «Зенитом»! «Рубин» мощно усилился в последний день летнего окна

В 8-м туре РПЛ «Рубин» сыграет с «Зенитом», и перед встречей с действующим чемпионом России главный тренер Рашид Рахимов получил мощное, по крайней мере, по количеству игроков усиление – подписаны сразу шесть новичков! Более того, о трансферах пятерых из них клуб объявил только 14 сентября, то есть перед самым закрытием летнего окна. В Казани почему-то ждали до последнего дня, чтобы собрать боеспособный состав под выступление в элите. В результате «Рубин», оставивший на рынке € 6,81 млн, вошёл в топ-5 РПЛ по тратам. Свежие приобретения соперника отметил даже тренер «Зенита» Сергей Семак:

«Новички казанской команды? Это игроки хорошие, качественные. Но насколько они готовы сразу сыграть – вопрос к тренерскому штабу «Рубина». Мы знаем некоторых из них».

Семак, конечно же, не забыл, как пострадал от одного из новичков «Рубина». Рассказываем о том, кто пришёл в команду Рахимова.

Егор Сорокин

Егор Сорокин Фото: vk.com/fcrk

Экс-игрок «Краснодара» – единственный новичок из этой группы, подписанный за неделю до закрытия летнего окна. Егор вернулся в «Рубин», за который уже выступал до 2019-го. У казанцев по статистике худшая защита РПЛ (15 пропущенных мячей), так что им был нужен такой центральный защитник, как Сорокин.

Четыре с лишним года назад уроженец Санкт-Петербурга стал героем матча «Рубина» с «Зенитом» на «Газпром Арене», оформив победный дубль в ворота команды Семака. После той игры было много разговоров о возможном переходе Сорокина в «Зенит», но не сложилось, и через полгода защитник был продан в «Краснодар».

В Краснодаре Егор так по большому счёту и не прижился – закончилось всё ссылкой в фарм-клуб. Пожалуй, он просто выбрал не ту команду. Одно дело играть в тройке центральных защитников с достаточно глубокой обороной у Курбана Бердыева и совсем другое – в четвёрке, в более атакующем «Краснодаре». Там недостатки, в том числе скоростных качеств, стали перевешивать достоинства Сорокина. Возвращение в «Рубин» (Рахимов, к слову, тоже играет с тройкой сзади) – хорошая возможность для экс-кандидата в сборную России перезапустить карьеру, да и на стандартах он будет очень полезен.

Урош Дрезгич

Урош Дрезгич Фото: vk.com/fcrk

Ещё один центральный защитник, который способен усилить оборону «Рубина» – 20-летний Дрезгич. Это футболист молодёжной сборной Сербии, а значит, игрок с потенциалом. Пока он выступал только на родине за клуб «Чукарички» и забил три гола в 45 матчах высшего дивизиона.

В этом сезоне Дрезгич успел поиграть и в еврокубках. «Чукарички» в квалификации Лиги Европы уступили по сумме двух матчей греческому «Олимпиакосу» (1:3 в гостях и 0:3 дома) и отправились на групповой этап Лиги конференций. Сам же Урош улетел в Казань – его продали за € 1,5 млн.

После первых шести туров чемпионата Сербии Дрезгич был лучшим в команде по перехватам (8), выносам (11) и точным длинным передачам (29), выигрывал 60% единоборств. В общем, у парня есть свои сильные стороны. Но РПЛ – совсем другой уровень, потребуется адаптация.

Никола Чумич

Никола Чумич Фото: vk.com/fcrk

Второй серб в группе последних новичков «Рубина» – 24-летний Чумич. Он выступает на позициях вингера и чистого форварда, перешёл из «Войводины» за € 1,5 млн. Его команда тоже играла летом в еврокубках. В квалификации Лиги конференций «Войводина» уступила кипрскому АПОЭЛу (1:2 в гостях и 1:2 дома). Никола выходил с капитанской повязкой, сделал голевые передачи в каждом из матчей, но его усилий не хватило. Теперь будет помогать «Рубину» уходить подальше от зоны вылета.

Чумич провёл за «Войводину» 41 матч, набрал 16+7. В прошлом чемпионате стал лучшим бомбардиром команды. В новом сезоне Никола после шести туров был первым в «Войводине» по количеству ударов (14) и попаданий в створ (8), заработанным на себе фолам (14), вторым по успешным обводкам (7) и выигранным единоборствам (28). Неудивительно, что он не задержался надолго в сербской команде.

В этом году Чумич вызывался в первую сборную. Впрочем, в трансфере Николы может смущать тот факт, что у него уже были не особо успешные попытки заиграть за пределами Сербии – в «Олимпиакосе», «Спортинге» из Хихона и швейцарском «Люцерне».

Лазар Ранджелович

Лазар Ранджелович Фото: vk.com/fcrk

Ранджелович – тоже серб, но намного более известный в России. Лазар выступал в РПЛ в прошлом сезоне: сыграл 18 матчей за «Урал», забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Запомнился классными подачами со стандартов. Это и без того один из козырей «Рубина», а теперь с Сорокиным и Ранджеловичем любой угловой казанцев будет ещё опаснее.

В концовке прошлого сезона Лазар выпал из основы екатеринбуржцев. Ходили слухи, что его отношения с Виктором Гончаренко ухудшились. Сам тренер «Урала» так объяснял перевод Ранджеловича в запас:

«Дело в том, что нам пришла бумага из «Олимпиакоса», что они у нас его забирают… Так или иначе в этой ситуации игроки начинают себя беречь, меньше идут в стыки и единоборства. Именно поэтому мы перестроили схему, так как нам было удобнее играть в двух нападающих, без крайних полузащитников. Его вклад в осенние матчи очень велик, но весной, особенно когда он узнал, что уходит, уровень игры снизился. Он понял моё решение, никаких обид не было».

«Урал» не выкупил Ранджеловича после аренды, а вот «Рубин» заплатил € 1 млн и забрал вингера у «Олимпиакоса».

Валентин Вада

Валентин Вада Фото: vk.com/fcrk

27-летний аргентинец Вада – центральный полузащитник с большим опытом игры в Европе. Он был во французских клубах «Бордо» и «Сент-Этьен» (79 матчей в Лиге 1), испанских «Альмерии», «Тенерифе» и «Сарагосе» (130 матчей в Сегунде). В «Рубин» перешёл свободным агентом.

В прошлом сезоне Валентин сыграл во втором испанском дивизионе 37 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Как правило, выходил в основе «Сарагосы» – 24 раза. Стал вторым в команде по количеству передач под удар (39), четвёртым по точным передачам на чужой трети поля (203) и ударам в створ (13). А по упущенным голевым моментам – третьим (6).

Очевидно, Рахимов рассчитывает на то, что Вада улучшит продвижение мяча у «Рубина». Насколько аргентинец будет ценен при игре без мяча – вопрос. В прошлом сезоне Сегунды выигрывал всего 38% единоборств, много фолил (40 раз).

Егор Шамов

Егор Шамов Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» перед матчем с «Зенитом» подписал конкурента и для своих голкиперов – Юрия Дюпина и Никиты Яновича. Новым вратарём казанской команды стал 29-летний Шамов, который перешёл на правах свободного агента из «Арсенала». Контракт с Егором подписан только до конца нынешнего сезона. Это похоже на испытательный срок.

Шамов пусть и не самая известная фигура, но всё же голкипер с опытом игры в РПЛ. Он провёл 30 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 46 мячей и выдал девять «сухарей». Правда, в прошлом сезоне в тульской команде чаще оставался на скамейке, чем играл. Провёл лишь 11 матчей в Первой лиге. В его ворота забили 18 голов.

Четыре года назад Семак после матча «Зенита» с «Арсеналом» (1:0) уже произносил фамилию этого вратаря. «Шамов сыграл блестяще, вытащил неберущийся мяч», – удивлялся тренер, комментируя эпизод с нереализованным голевым моментом. Может, и в этом туре Егор даст повод поговорить о себе?