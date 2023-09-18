Йоахим Лёв может быть назначен на пост главного тренера сборной Турции
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Немецкий специалист Йоахим Лёв может возглавить сборную Турции.
Как сообщает Nogomania, 63-летний немец является одним из основных кандидатов на замену соотечественника Штефана Кунца, которому уже сообщили об увольнении с поста главного тренера национальной команды Турции по телефону.
Напомним, Йоахим Лёв возглавлял сборную Германии с 2006 года. После Евро-2020 немецкий специалист покинул свой пост. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда под руководством Лёва выиграла Кубок конфедераций.
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