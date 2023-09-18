Неймар может не сыграть в первом туре азиаткой Лиги чемпионов из-за травмы

Вингер «Аль-Хихяхя» бразилец Неймар может пропустить первый тур азиатской Лиги чемпионов с узбекским «Навбахором».



31-летний футболист получил ушиб в дебютной игре за «Аль-Хихяль» в чемпионате Саудовской Аравии. Неймар мог дебютировать за команду раньше, но пропустил четыре матча из-за мышечных повреждений.



В прошлом сезоне Неймар сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. В нынешнем у бразильца всего 1 игла и одна голевая передача.



Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе этого года. Сумма трансфера составила € 90 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 60 млн.

В азиатской Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» попал в корзину D с «Навбахором», «Нассаджи» Мазандаран и «Мумбаи Сити».



После шести туров в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» занимает первое место с 16 очками. На втором месте расположился «Аль-Иттихад» (15 очков).

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