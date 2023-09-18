Голкипер Серхио Рико рассказал о планах после восстановления от травмы

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико рассказал о своем восстановлении после черепно-мозговой травмы и карьерных планах.

«Я чувствую себя хорошо. Слава Богу, моё восстановление проходит достаточно хорошо, хотя я всё ещё нахожусь под пристальным медицинским контролем. Но врачи решили, что я могу вернуться домой, чтобы провести там первый этап восстановления. Я счастлив, что могу быть дома со своей семьёй, женой Альбой и друзьями.

Каждый день вижу, что моё состояние улучшается, и я чувствую себя немного сильнее. Конечно, я всё ещё не могу заниматься спортом, но, кроме этого, я в порядке.

В ближайшие пару дней я пройду несколько новых тестов, и мы увидим, идёт ли восстановление должным образом. Надеюсь, мы получим хорошие новости и что врачи дадут мне больше свободы, и я смогу понемногу начать заниматься спортом или, по крайней мере, начну понемногу физически готовиться, чтобы подумать о возвращении в команду.

Это то, чего я хочу. Моя цель состоит в том, чтобы вернуться к игре в команде до конца сезона», – приводит слова Рико официальный сайт клуба.