Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратаря «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы после травмы головы

Вратаря «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы после травмы головы
Серхио Рико
Комментарии

Голкипера «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико выписали из больницы спустя 82 дня после падения с лошади.

Вратарь «ПСЖ» получил черепно-мозговую травму во время прогулки на лошади в Испании. Рико упал с лошади, а она лягнула его. У испанца произошло кровоизлияние в мозг, футболист провёл в коме около трёх недель. За время, проведённое в больнице, Серхио похудел более чем на 20 кг.

«Я чувствую себя довольно хорошо, несмотря на то что аневризма не полностью контролируется, у меня должно быть ещё несколько месяцев спокойствия, чтобы продолжать восстанавливаться дома, слава богу.

Они говорят, что мозг умён и стирает все подобные события. Это был сон. Я очнулся в больнице и, слава богу, сегодня выписался. Я чувствую себя очень взволнованным, очень счастливым и благодарю вас. Я благодарю свою жену, свою семью, всех, кто был здесь… Она проводила со мной по 20 часов в день. Я очень благодарен, и без их поддержки это было бы невозможно», – приводит слова Рико Marca.

Материалы по теме
«Севилья» и фанаты провели акцию поддержки Серхио Рико
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023