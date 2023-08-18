Вратаря «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы после травмы головы

Голкипера «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико выписали из больницы спустя 82 дня после падения с лошади.

Вратарь «ПСЖ» получил черепно-мозговую травму во время прогулки на лошади в Испании. Рико упал с лошади, а она лягнула его. У испанца произошло кровоизлияние в мозг, футболист провёл в коме около трёх недель. За время, проведённое в больнице, Серхио похудел более чем на 20 кг.

«Я чувствую себя довольно хорошо, несмотря на то что аневризма не полностью контролируется, у меня должно быть ещё несколько месяцев спокойствия, чтобы продолжать восстанавливаться дома, слава богу.

Они говорят, что мозг умён и стирает все подобные события. Это был сон. Я очнулся в больнице и, слава богу, сегодня выписался. Я чувствую себя очень взволнованным, очень счастливым и благодарю вас. Я благодарю свою жену, свою семью, всех, кто был здесь… Она проводила со мной по 20 часов в день. Я очень благодарен, и без их поддержки это было бы невозможно», – приводит слова Рико Marca.