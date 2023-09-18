Иско: если «Бетис» не сможет выиграть Ла Лигу, то пусть это сделает «Реал»

Полузащитник «Реал Бетиса» Иско рассказал, кто является главными кандидатами на чемпионство Ла Лиги сезона 2023/2024.



«Реал», «Барселона» и «Атлетико» — главные кандидаты на победу в Ла Лиге. «Реал» начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если «Бетис» не сможет выиграть [Ла Лигу], то пусть выиграет «Реал», — приводит слова Иско AS.



Иско перешел в «Бетис» из «Севильи» в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Иско в € 5 млн.



Иско провел в «Реал Мадриде» с 2013 по 2022 год. За это время он провел 353 игры, забил 53 мяча и отдал 57 голевых передач. Вместе с командой испанец выиграл пять титулов Лиги Чемпионов, три Суперкубка УЕФА, четыре клубных чемпионата мира, три чемпионата Испании, один кубка и три Суперкубка Испании.



После пяти туров «Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 15 очками. «Бетис» расположился на восьмой строчке (7 очков).

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