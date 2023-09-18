Иско: не чувствовал, что в последние годы в «Реале» ко мне относились несправедливо

Полузащитник «Реал Бетиса» Иско рассказал, об уходе из «Реал Мадрида».
«Не чувствовал, что в последние годы в «Реале» ко мне относились несправедливо, хотя, думаю, я мог бы играть больше. Футбол сложен, важно уметь адаптироваться к любой ситуации. Я больше сосредоточен на том, что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию, чем на том, что могут сделать другие.
Мне бы хотелось получить теплый прием от болельщиков на «Сантьяго Бернабеу», потому что «Реал» был самой важной командой в моей карьере, которую я всегда буду любить и уважать. Я всегда старался делать все что мог, хотя, возможно, мне следовало уйти раньше из-за моей ситуации в последнее время. Но из всего можно извлечь уроки», — приводит слова Иско AS.
Иско провел в «Реал Мадриде» с 2013 по 2022 год. За это время он провел 353 игры, забил 53 мяча и отдал 57 голевых передач. Вместе с командой испанец выиграл пять титулов Лиги Чемпионов, три Суперкубка УЕФА, четыре клубных чемпионата мира, три чемпионата Испании, один кубка и три Суперкубка Испании.
Летом 2023 года Иско перешел в «Бетис» из «Севильи» в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Иско в € 5 млн.
В нынешнем сезоне за новый клуб 31-летний полузащитник сыграл 5 матчей и забил 1 гол.
После пяти туров «Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 15 очками. «Бетис» расположился на восьмой строчке (7 очков).
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