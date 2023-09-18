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Вальверде рассказал про слова Анчелотти в перерыве

Вальверде рассказал про слова Анчелотти в перерыве
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Полузащитник «Реал Мадрида» Федерико Вальверде рассказал, что главный тренер сливочных Карло Анчелотти говорил игрокам после первого тайма матча с «Реал Сосьедадом».

Вчера, 17 сентября, «Реал» на своем поле обыграл «Сосьедад» в пятом туре чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Барнабео» завершилась со счетом 2:1. Команда Анчелотти проигрывала после первого тайма 0:1.

«Что нам сказал Анчелотти? Он говорил нам, что у нас все хорошо. Бывают матчи, в которых ничего не получается. Не хватало только гола, и он наступил. Игры, которые мы создавали, были четкими, и, к счастью, нам удалось переломить ситуацию», — приводит слова Вальверде RMTV.

В втором тайме «Реал» забил два мяча к 60 минуте. Сначала отличился Вальверде на 46 минуте, а после победный гол забил нападающий Хоселу.

После пяти туров «Реал» занимает первое место с 15 очками. Сливочные единственная команда в Ла Лиги, которая еще не теряла очки в нынешнем сезоне.

Испания - Примера . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 5'     1:1 Вальверде – 46'     2:1 Хоселу – 60'    
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