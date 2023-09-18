Вальверде рассказал про слова Анчелотти в перерыве

Полузащитник «Реал Мадрида» Федерико Вальверде рассказал, что главный тренер сливочных Карло Анчелотти говорил игрокам после первого тайма матча с «Реал Сосьедадом».
Вчера, 17 сентября, «Реал» на своем поле обыграл «Сосьедад» в пятом туре чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Барнабео» завершилась со счетом 2:1. Команда Анчелотти проигрывала после первого тайма 0:1.
«Что нам сказал Анчелотти? Он говорил нам, что у нас все хорошо. Бывают матчи, в которых ничего не получается. Не хватало только гола, и он наступил. Игры, которые мы создавали, были четкими, и, к счастью, нам удалось переломить ситуацию», — приводит слова Вальверде RMTV.
В втором тайме «Реал» забил два мяча к 60 минуте. Сначала отличился Вальверде на 46 минуте, а после победный гол забил нападающий Хоселу.
После пяти туров «Реал» занимает первое место с 15 очками. Сливочные единственная команда в Ла Лиги, которая еще не теряла очки в нынешнем сезоне.
- 18 сентября 2023
-
08:00
-
07:51
-
07:35
-
07:24
-
07:04
-
06:47
-
06:38
-
06:30
-
06:10
-
06:02
-
05:55
-
05:51
-
05:47
-
05:40
-
05:38
-
05:19
-
04:58
-
04:18
-
04:12
-
04:08
-
03:58
-
03:52
-
03:42
-
03:19
-
03:18
-
03:07
-
03:01
-
02:51
-
02:43
-
02:22
-
02:00
-
01:54
-
01:46
-
01:25
-
01:24