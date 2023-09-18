Фанаты «Осасуны» желали смерти Мейсону Гринвуду

Вчера, Мейсон Гринвуд дебютировал за «Хетафе» в матче пятого тура с «Осасуной».Встреча на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счетом 3:2.
21-летний вингер вышел на поле на 77 минуте матча. Болельщики гостей встретили Гринвуда скандированием, призывающим его умереть, сообщает The Guardian.
Игрок сыграл в официальном матче впервые за полтора года, его защищали собственные болельщики – и через семь минут он подал угловой, с которого «Хетафе» забил победный гол в ворота «Осасуны».
Гринвуд не играл потора года из-за дела по избиению девушки. После того, как игрока оправдали «Манчестер Юнайтед» не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года.
В последнем своём сезоне 2021-2022 Гринвуд сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Для Ла Лиги: Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko. (https://okko.tv/s/aej)
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