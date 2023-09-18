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Фанаты «Осасуны» желали смерти Мейсону Гринвуду

Фанаты «Осасуны» желали смерти Мейсону Гринвуду
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Вчера, Мейсон Гринвуд дебютировал за «Хетафе» в матче пятого тура с «Осасуной».Встреча на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счетом 3:2.

21-летний вингер вышел на поле на 77 минуте матча. Болельщики гостей встретили Гринвуда скандированием, призывающим его умереть, сообщает The Guardian.

Игрок сыграл в официальном матче впервые за полтора года, его защищали собственные болельщики – и через семь минут он подал угловой, с которого «Хетафе» забил победный гол в ворота «Осасуны».

Гринвуд не играл потора года из-за дела по избиению девушки. После того, как игрока оправдали «Манчестер Юнайтед» не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года.

В последнем своём сезоне 2021-2022 Гринвуд сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Испания - Примера . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
3 : 2
Осасуна
Памплона
1:0 Митрович – 36'     1:1 Муньос – 45'     2:1 Кармона – 51'     2:2 Будимир – 57'     3:2 Максимович – 86'    
Удаления: Анхилери – 90+2' / нет

Для Ла Лиги: Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko. (https://okko.tv/s/aej)

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