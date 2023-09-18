Сутормин: «Зенит» всегда был в чемпионской гонке

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что сине-бело-голубые всегда участвовали в чемпионской гонке, несмотря на неудачные результаты в начале сезона.
«Мы всегда были в чемпионской гонке. Понятно, что старт вышел немного неудачным, но сейчас нужно находить силы и выходить на то место, на котором мы обязаны быть. Мы стараемся сделать это как можно скорее», — сказал Сутормин в эфире «Матч ТВ».
После победы над «Рубином» (3:0) в 8‑м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» поднялся на второе место в таблице, набрав 17 очков. Лидером является «Краснодар» (18 очков). В первых трёх турах петербуржцы набрали 4 очка. Следующий матч в рамках высшего российского дивизиона подопечные Сергея Семака проведут 24 сентября, когда на своё поле примут московский «Локомотив».
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