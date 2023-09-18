Сильянов: разговор с Карпиным — это личное. Не жалею, что решил вернуться в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что не жалеет о решении вернуться в стан железнодорожников. Напомним, игрок на правах аренды выступал за «Ростов», однако потом вернулся в московский «Локомотив», которому принадлежит полноценный контракт защитника.

«Разговор с Карпиным? Это личное (улыбается). Он сам видел, что я не играл. Но не я играл по собственным причинам: сначала заболел, потом у меня восполнялась щека — была череда невезений. В тот момент не хотелось вернуться в «Ростов». Не жалею, что решил вернуться в «Локомотив», — сказал Александр Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В новом сезоне Сильянов провёл за «Локомотив» 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.