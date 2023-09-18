Андрей Пятницкий: Абаскаль не годится для «Спартака». С кем он вообще работал?
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий критически высказался о главном тренер красно-белых Гильермо Абаскале.
«Абаскаль не годится для «Спартака». Команда сильно отличается в разные периоды. Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем. Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается.Но сейчас команда чемпионская — способна бороться за трофей.
Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист. «Спартак» много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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