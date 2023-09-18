Малышев: альтернативные варианты Абаскалю в «Спартаке» не рассматриваются

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о доверии к наставнику красно-белых Гильермо Абаскалю.
«Говорил ли я с Абаскалем в период паузы? С того момента, как я пришёл в клуб, мы постоянно на связи. Мы регулярно общаемся после матчей — и после побед, и после неудач. Стараемся обсуждать все аспекты работы. Правильно ли понимать, что у него железобетонный кредит доверия и вариант с его отставкой в случае неудач мы не рассматриваем вообще? На данный момент мы работаем вместе, никакие альтернативные варианты не рассматриваются», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, сменив на посту главного тренера Паоло Ваноли. Красно-белые сейчас занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков. В матче 8-го тура внутреннего первенства «Спартак» обыграл «Сочи» со счётом 1:0.
- 18 сентября 2023
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