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Изидор, Бабич и Вендел – в сборной 8-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Изидор, Бабич и Вендел – в сборной 8-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 8-го тура РПЛ. Сразу по три человека в ней представляют «Зенит» и «Оренбург».

Тренером команды мы выбрали Давида Деограсию («Оренбург»).

Вратарь: Александр Беленов («Факел»);

Защитники: Михаил Сиваков, Ренато Гойкович (оба — «Оренбург»), Срджан Бабич («Спартак»);

Полузащитники: Никита Салтыков («Крылья Советов»), Вендел («Зенит»), Иван Башич («Оренбург»), Кристиян Бистрович («Балтика»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);

Нападающие: Вильсон Изидор, Матео Кассьерра (оба — «Зенит»).

Подробнее о нашем выборе можно почитать здесь:
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