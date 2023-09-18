Изидор, Бабич и Вендел – в сборной 8-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 8-го тура РПЛ. Сразу по три человека в ней представляют «Зенит» и «Оренбург».

Тренером команды мы выбрали Давида Деограсию («Оренбург»).

Вратарь: Александр Беленов («Факел»);

Защитники: Михаил Сиваков, Ренато Гойкович (оба — «Оренбург»), Срджан Бабич («Спартак»);

Полузащитники: Никита Салтыков («Крылья Советов»), Вендел («Зенит»), Иван Башич («Оренбург»), Кристиян Бистрович («Балтика»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);

Нападающие: Вильсон Изидор, Матео Кассьерра (оба — «Зенит»).