Изидор, Бабич и Вендел – в сборной 8-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 8-го тура РПЛ. Сразу по три человека в ней представляют «Зенит» и «Оренбург».
Тренером команды мы выбрали Давида Деограсию («Оренбург»).
Вратарь: Александр Беленов («Факел»);
Защитники: Михаил Сиваков, Ренато Гойкович (оба — «Оренбург»), Срджан Бабич («Спартак»);
Полузащитники: Никита Салтыков («Крылья Советов»), Вендел («Зенит»), Иван Башич («Оренбург»), Кристиян Бистрович («Балтика»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);
Нападающие: Вильсон Изидор, Матео Кассьерра (оба — «Зенит»).
Подробнее о нашем выборе можно почитать здесь:
Комментарии
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