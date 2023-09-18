В 2DROTS заявили, что отказались от идеи Талалаева сыграть матч Кубка на стадионе «Химок»
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Президент 2DROTS Никита Панасюк отреагировал на предложение главного тренер «Химок» Андрея Талалаева сыграть матч Фонбет Кубка России на «Арене Химки».
«Нет окончательной даты матча с «Химками» в Кубке. Наверное, в понедельник она точно появится. Есть три варианта, когда можем сыграть: 26, 27 и 28 сентября. Тренер «Химок» Талалаев предложил сыграть нам на «Арене Химки»? Мы хотим играть на своём домашнем стадионе — на «Москвиче».
Мы на нём и Медиалигу играли. Так как нам выпала честь играть дома, то хочется быть в своих стенах — в ауре медиафутбола. С уважением отнеслись к предложению «Химок», но вынуждены отказать», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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