В 2DROTS заявили, что отказались от идеи Талалаева сыграть матч Кубка на стадионе «Химок»

Президент 2DROTS Никита Панасюк отреагировал на предложение главного тренер «Химок» Андрея Талалаева сыграть матч Фонбет Кубка России на «Арене Химки».

«Нет окончательной даты матча с «Химками» в Кубке. Наверное, в понедельник она точно появится. Есть три варианта, когда можем сыграть: 26, 27 и 28 сентября. Тренер «Химок» Талалаев предложил сыграть нам на «Арене Химки»? Мы хотим играть на своём домашнем стадионе — на «Москвиче».

Мы на нём и Медиалигу играли. Так как нам выпала честь играть дома, то хочется быть в своих стенах — в ауре медиафутбола. С уважением отнеслись к предложению «Химок», но вынуждены отказать», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.