Легенда «Спартака» Пятницкий: я безработный. Если поможете — буду благодарен

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий признался, что в данный момент находится без работы.

«Могу сказать, что мои планы сложные. Я пока безработный, но и ничего не предвидится. Где-то что-то намечается, но всё проваливается. Если поможете, то буду благодарен», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Пятницкий является воспитанником ташкентского футбольного клуба «Старт». В «Спартаке» он оказался в 1992 году, присоединившись к красно-белым из «Пахтакора». В составе московского клуба Андрей пять раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. В 1996 был избран капитаном команды.

Во время тренерской карьеры, которую Пятницкий начал в 2002 году, специалист успел поработать в подольском «Витязе», московском «Спартаке», академии имени Черенкова, клубе «Росич» и других российских командах. Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Арсенал-2», который он покинул в прошлом году.