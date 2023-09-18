Ткаченко заявил, что Тед Лассо русского футбола работает в «Спартаке»
Поделиться
Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, кого считает Тедом Лассо русского футбола. Отметим, Тед Лассо — футбольный тренер из одноимённого комедийного сериала.
«Малышев? Я знаю о нем по предыдущей работе. А сейчас встречался с ним только один раз, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Рискну утверждать, что он этакий Тед Лассо русского футбола. Разговаривал с футболистами, они тоже отзываются о нем как о человеке, сконцентрированном на главном, очень доброжелательном и настроенном на позитивное решение. То же касается его взаимоотношения с сотрудниками в клубе. А также это видно по его интервью, после хороших и особенно не очень матчей», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
14:08
-
14:03
-
14:01
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:50
-
13:40
-
13:40
-
13:30
-
13:30
-
13:10
-
13:05
-
12:57
-
12:50
-
12:50
-
12:45
-
12:23
-
12:20
-
12:16
-
12:11
-
11:59
-
11:57
-
11:41
-
11:40
-
11:35
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:47
-
10:40
-
10:20
Партнерский контент