Сперцян – о переходе в другой клуб РПЛ: это невозможно

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян заявил, что не представляет себя в другом клубе Российской Премьер-Лиги.
«Это невозможно. Понятно, что мнение Галицкого для меня важно. Я пойду и спрошу его, но сам не готов к такому. Я это не представляю. О деньгах здесь не должно идти речи», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».
Сперцян — выпускник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 23-летний армянский полузащитник провёл восемь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
В прошлом сезоне хавбек сыграл в 28 матчах в чемпионате России, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач. Кроме того, Эдуард помог «Краснодару» добраться до финала Фонбет Кубка России, где «быки» проиграли ЦСКА в серии послематчевых пенальти.
- 18 сентября 2023
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