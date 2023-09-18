Живоглядов — о матче со «Спартаком» в Кубке: никогда не знаешь, кто фаворит, а кто нет

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком», который состоится 19 сентября.

«Рассчитываем ли мы чего-то добиться в этом розыгрыше турнира, учитывая, что «Пари НН» идёт на последнем месте после трёх туров? Разумеется. Мы выходим играть и пытаемся набрать очки. И уже через два-три тура будет ясно, кто выйдет из этой группы, а кто нет. Да, все считают нас аутсайдерами, поскольку мы играем с тремя грандами. Но, думаю, по тем играм, которые мы уже сыграли, было видно, что легко с нами не будет никому. Всё в наших руках. И ногах. Можно ли считать «Пари НН» фаворитом матча со «Спартаком»? Знаете, бывает так, что выиграть-то они не могут, а потом единственным матчем, в котором у них это получается, оказывается матч с тобой. И наоборот.

У нас точно так же было в выездной игре со «Спартаком» (4:5). Мы не могли забить в нескольких матчах подряд, а потом взяли и четыре забили «Спартаку». В любом случае я всё это веду к тому, что никогда не знаешь, кто фаворит, а кто нет. Удачная или неудачная серия может прерваться в самый неожиданный момент. Поэтому надо не думать о том, что там было у «Спартака», а идти от игры к игре», — приводит слова Живоглядова издание «Известия».