Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов: к Дзюбе нет претензий, он работает достаточно неплохо

Галактионов: к Дзюбе нет претензий, он работает достаточно неплохо
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал текущую форму нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.

«Дзюба не демонстрирует ту форму, которую показывал в прошлом сезоне? Вопрос не только в Артёме. Вопрос в организации и нашей игры, в том числе и матча с «Оренбургом», мы упростили игру, не хватило хладнокровия и терпения. Мы слишком форсировали атаку. С другой стороны, у Артёма статистика 2+2, относительно себя прошлого сезона он действует неплохо.

Есть ли какие-либо претензии к Артёму? Нет. Он работает достаточно неплохо. У него хорошие показатели и скоростной работы. У нас очень много невынужденных ошибок. Классность игроков, которые его окружали в другой команде, была выше. У нас более молодые ребята, нестабильные, необходимо определённое терпение», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Тикнизян: у «Локомотива» есть зависимость от Дзюбы, его форма влияет на нашу игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android