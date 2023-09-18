Галактионов: к Дзюбе нет претензий, он работает достаточно неплохо

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал текущую форму нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.
«Дзюба не демонстрирует ту форму, которую показывал в прошлом сезоне? Вопрос не только в Артёме. Вопрос в организации и нашей игры, в том числе и матча с «Оренбургом», мы упростили игру, не хватило хладнокровия и терпения. Мы слишком форсировали атаку. С другой стороны, у Артёма статистика 2+2, относительно себя прошлого сезона он действует неплохо.
Есть ли какие-либо претензии к Артёму? Нет. Он работает достаточно неплохо. У него хорошие показатели и скоростной работы. У нас очень много невынужденных ошибок. Классность игроков, которые его окружали в другой команде, была выше. У нас более молодые ребята, нестабильные, необходимо определённое терпение», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».
- 18 сентября 2023
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