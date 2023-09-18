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Новый тренер Испании вызвала 15 чемпионок мира из 23. Дженнифер Эрмосо — вне списка

Новый тренер Испании вызвала 15 чемпионок мира из 23. Дженнифер Эрмосо — вне списка
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Новый главный тренер женской сборной Испании Монтсе Томе определилась с заявкой своей команды на матчи Лиги наций со Швецией и Швейцарией. Игры должны пройти 22 и 26 сентября. В окончательном списке присутствуют только 15 из 23 чемпионок мира. Напомним, испанки чуть меньше месяца назад в решающем матче одолели Англию (1:0).

В составе Испании на матчи Лиги наций отсутствует полузащитница Дженнифер Эрмосо, замешанная в скандале с поцелуем экс-главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса. При этом на матчи со Швецией и Швейцарией также вызваны Мапи Леон, Лайи Александри и Патрисиа Гихарро.

Напомним, в конце августа Эрмосо и 80 других игроков и бывших футболисток команды, включая всех чемпионок мира 2023 года, подписали совместное заявление с требованием «реальных перемен, как спортивных, так и структурных» и объявили о своём уходе из национальной команды до тех пор, пока RFEF не примет соответствующие решения.

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