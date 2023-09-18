Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: Юран истерил в матче с «Динамо», за такое надо удалять

Арбитр Федотов: Юран истерил в матче с «Динамо», за такое надо удалять
Комментарии

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил поведение главного тренера «Пари Нижний Новогород» Сергея Юрана в матче 8-го тура с московским «Динамо» (1:1). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

«На 89-й минуте Кукуляк не показал вторую жёлтую карточку Юрану. Тренер истерил в технической зоне, за это надо удалять. Если уж показал первую жёлтую, то будь мужиком и показывай вторую. Оценку я бы за такое не снижал на месте департамента, но следующее назначение попридержал бы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

За 90 минут игры 8-го тура Кукуляк показал суммарно шесть жёлтых карточек футболистам обеих команд. Также рефери назначил пенальти в ворота «Пари НН» на восьмой минуте.

Материалы по теме
«Безнаказанность в игре «Спартака» превратилась во взрыв». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
«Безнаказанность в игре «Спартака» превратилась во взрыв». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android