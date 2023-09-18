Арбитр Федотов: Юран истерил в матче с «Динамо», за такое надо удалять
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Бывший арбитр Игорь Федотов оценил поведение главного тренера «Пари Нижний Новогород» Сергея Юрана в матче 8-го тура с московским «Динамо» (1:1). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.
«На 89-й минуте Кукуляк не показал вторую жёлтую карточку Юрану. Тренер истерил в технической зоне, за это надо удалять. Если уж показал первую жёлтую, то будь мужиком и показывай вторую. Оценку я бы за такое не снижал на месте департамента, но следующее назначение попридержал бы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
За 90 минут игры 8-го тура Кукуляк показал суммарно шесть жёлтых карточек футболистам обеих команд. Также рефери назначил пенальти в ворота «Пари НН» на восьмой минуте.
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