Защитник «Оренбурга» Гойкович: боюсь представить, как отмечают День Победы в Москве

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович признался, что был удивлён тем, с каким размахом в России отмечают День Победы.

«Какую русскую традицию я не понимаю? Скорее не традицию, а праздник — 9 Мая. Для меня было удивлением, что его отмечают. Во время празднования Дня Победы прогуливался с семьёй в центре Оренбурга по Советской улице: песни, военная техника, казалось, весь город вышел отмечать 9 Мая. Для нас это был огромный сюрприз — впервые узнали о таком празднике», — приводит слова Гойковича Sport24.

Гойкович выступает за «Оренбург» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В прошлом сезоне защитник провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года.