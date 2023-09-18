Игорь Федотов: судья Любимов — не личность на поле

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Артёма Любимова в матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» и эпизод с удалением защитника армейцев Виллиана Роши в частности.

«Что касается удаления Роши на 62-й минуте, ему можно было показать вторую жёлтую и раньше, когда он всем видом показывал, что его ударили по лицу, хотя никакого удара не было. То есть провоцировал судью на наказание соперника. Но именно на 62-й минуте Любимов показал вторую жёлтую Роше ошибочно. Игрок ЦСКА сыграл в мяч и поставил ногу на газон, а футболист «Крыльев» подсунул под неё свою ногу. Не разобрался Любимов, но почему-то решил разобраться резервный арбитр Буланов и полез в эпизод. Очень странно.

Любимов — не личность на поле. Сейчас у департамента в лице Милорада Мажича требование: арбитр должен быть личностью и как можно больше решений принимать самостоятельно. А это было вообще ни о чём. Да и на протяжении всей игры Любимов неверно оценивал эпизоды и какие-то непонятные фолы свистел», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.