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Первая лига: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица

Первая лига: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица
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В понедельник, 18 сентября, был сыгран последний матч 10-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. Махачкалинское «Динамо» в родных стенах разгромило «Аланию» — 3:0.

Все результаты матчей 10-го тура Первой лиги:

«КАМАЗ» — «Нефтехимик» — 0:1;

«СКА-Хабаровск» — «Химки» — 3:1;

«Кубань» — «Акрон» — 0:1;

«Торпедо» Москва — «Енисей» — 1:0;

«Черноморец» — «Сокол» – 5:3;

«Ленинградец» — «Волгарь» – 0:0;

«Арсенал» Тула — «Шинник» – 2:0;

«Тюмень» — «Родина» — 2:2;

«Динамо» Махачкала — «Алания» — 3:0.

В 10-м туре Первой лиги хозяева одержали пять побед, в четырёх остальных случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Алания», набравшая 20 очков. Следом за владикавказцами идёт «Динамо», имеющее в активе 18 очков. «Акрон», московское «Торпедо» и «Сокол» набрали по 17 очков.

Турнирная таблица Первой лиги
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