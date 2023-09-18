Первая лига: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 18 сентября, был сыгран последний матч 10-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. Махачкалинское «Динамо» в родных стенах разгромило «Аланию» — 3:0.
Все результаты матчей 10-го тура Первой лиги:
«КАМАЗ» — «Нефтехимик» — 0:1;
«СКА-Хабаровск» — «Химки» — 3:1;
«Кубань» — «Акрон» — 0:1;
«Торпедо» Москва — «Енисей» — 1:0;
«Черноморец» — «Сокол» – 5:3;
«Ленинградец» — «Волгарь» – 0:0;
«Арсенал» Тула — «Шинник» – 2:0;
«Тюмень» — «Родина» — 2:2;
«Динамо» Махачкала — «Алания» — 3:0.
В 10-м туре Первой лиги хозяева одержали пять побед, в четырёх остальных случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Алания», набравшая 20 очков. Следом за владикавказцами идёт «Динамо», имеющее в активе 18 очков. «Акрон», московское «Торпедо» и «Сокол» набрали по 17 очков.
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