Нобоа: я завершил карьеру в сборной Эквадора

Центральный полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что завершил карьеру в сборной Эквадора.
«Почему я перестал вызываться в сборную? Это решение тренера. Мне уже 38, что я буду там играть? Могу сказать, что завершил карьеру в сборной», — приводит слова Нобоа Sport24.
Последнюю игру за национальную команду эквадорский хавбек провёл более двух лет назад — в июне 2021 года. Всего на счету Нобоа 83 матча за сборную, в которых он отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.
В прошлом сезоне Нобоа провёл за «Сочи» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость 38-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.
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