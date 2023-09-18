Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Федотов объяснил срыв перехода Велингтона в ЦСКА

Владимир Федотов объяснил срыв перехода Велингтона в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал срыв покупки защитника бразильского «Сан-Паулу» Велингтона в последний день летнего трансферного окна.

«По какой причине всё-таки сорвался трансфер Велингтона? Мы общались с доктором — это медицинский вопрос. Прекрасно знали, что Велингтон был травмирован полгода назад, у него была операция, и мы следили за процессом реабилитации футболиста. Игрок выходил на поле, и был отрезок, где он даже провёл несколько матчей подряд. Однако когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение», — приводит слова Федотова Sport24.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что у армейцев возникли вопросы по состоянию здоровья Велингтона.

Материалы по теме
Агент Сафонов: срыв трансфера Велингтона — прокол ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android