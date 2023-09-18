Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали гол «Краснодара» в ворота «Ахмата»

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалёва в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром», а также прокомментировал единственный гол гостей. Встреча закончилась вничью — 1:1.

«Хорошая работа Москалёва. Единственный момент: в эпизоде с голом «Краснодара» на 39-й минуте многие посчитали, что был рикошет от игрока «Ахмата». Помощник был перекрыт, не мог определить, что случилось, и в итоге дал сигнал «вне игры». Вмешался VAR. На повторе видно, что игрок «Ахмата» сделал движение ногой и осознанно сыграл в мяч, отдав пас назад, где находился нападающий «Краснодара». Правильное решение: засчитать гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.